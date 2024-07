Verniciatura delle pareti della galleria Fugona sulla Sp29: tutte le chiusure notturne

Verniciatura delle pareti della galleria Fugona.



Questa la motivazione che ha portato la Provincia alla nuova chiusura per lavori del viadotto sulla Sp29 all'altezza del comune di Altare tra i km 138+250 e i km 141+210, sul viadotto Rastello e all'interno della galleria stessa.



È stato istituito quindi u divieto temporaneo di transito veicolare nelle notti tra il 29/30, 30/31 luglio e tra il 31 luglio e l'1 agosto, dalle 22.00 alle ore 6.00.



Sarà deviato il transito veicolare sulla strada comunale, con esclusione dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate all'interno del centro abitato di Altare.



Sarà inoltre istituito un divieto temporaneo di transito veicolare dal km 151+855 nel comune di Savona al km138+250 in comune di Altare a tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate nelle notti tra il 29/30, 30/31 luglio e tra il 31 luglio e l'1 agosto, dalle 22.00 alle ore 6.00.



Il transito per i mezzi superiore alle 3,5 tonnellate, verrà deviato in autostrada sull'A6 "Torino-Savona" per entrambi i sensi di marcia.



Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e di trasporto pubblico locale.