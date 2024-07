Dimissioni di Toti, parla il presidente ad interim Piana: “Al voto entro fine ottobre, stiamo lavorando alle liste” (Video)

“La data delle elezioni sarà individuata in questi giorni, potrebbe essere a fine ottobre salvo che il governo non disponga in un’altra maniera”.

Così il presidente ad interim di Regione Liguria, Alessandro Piana, ha annunciato la possibile data delle elezioni che daranno alla regione un nuovo presidente dopo i nove anni di amministrazione Toti.

Piana ha parlato a poche ore dalle dimissioni del presidente, mossa che ha portato anche all’annullamento della giunta e, quindi, a elezioni anticipate.

“Le dimissioni anticipate sono una fattispecie che non si era mai verificata in Liguria, ora indiremo le elezioni entro tre mesi - ha detto Piana - nel frattempo va avanti l’ordinaria amministrazione e a questo punto voglio ringraziare il presidente Toti che ha resistito per quasi tre mesi per permettere alla giunta di portare avanti pratiche importanti. C’è il sentimento di aver fatto tutto quello che dovevamo fare, sono stati nove anni intensi e di successi per il territorio con una Liguria in crescita rispetto alla media nazionale. Se avessimo avuto ancora un anno di mandato probabilmente avremmo potuto portare a casa ulteriori risultati e programmare una serie di progetti”.