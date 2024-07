Dal Grest di Cairo alla finale nazionale di VociNuove.it, la storia della 17enne Livia Kamberaj

Livia Kamberaj, 17 anni, ragazza acqua e sapone, anima bella e pronta a occuparsi dei più piccoli, come ha fatto fino ad alcune settimane fa per il Grest di Cairo organizzato dalla Parrocchia, ha trionfato alla Semifinale di VociNuove.it ad Imperia lo scorso giugno aggiudicandosi il primo posto per il nord Italia, che rappresenterà proprio oggi, sabato 27 luglio, alla Finale Nazionale in Toscana.

Livia studia canto con il soprano Daniela Tessore nella sua città di Cairo Montenotte, frequenta il liceo scientifico al Calasanzio di Carcare e alla semifinale del concorso nazionale si è esibita con successo cantando “Parte del tuo mondo”, più conosciuta come la canzone della Sirenetta della Disney, distinguendosi per la grande interpretazione, oltre che bellezza vocale.

L’organizzatore, Fabrizio Baldini, ogni anno gira l’Italia alla ricerca di nuovi talenti, quest’anno i finalisti dovranno esibirsi con una band dal vivo, il palcoscenico è molto ambito, perché ogni anno in giuria sono presenti discografici e persone qualificate in ambito musicale. Il concorso andrà in diretta web oggi alle ore 20.00.