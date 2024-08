"Parole ubikate in mare", Serena Bortone presenta a Savona il romanzo "A te vicino così dolce"

Domenica 28 luglio alle ore 21,15 in piazza Sisto IV a Savona, nell'ambito della rassegna "Parole ubikate in mare" incontro con la giornalista e conduttrice Rai Serena Bortone e presentazione del romanzo "A te vicino così dolce" (Rizzoli). L'evento verrà moderato da Renata Barberis. Letture a cura dell'attrice Margherita Sirello.

Serena Bortone, giornalista e conduttrice di diversi programmi della Rai (“Ultimo Minuto”, “Mi manda Raitre”, “Telecamere”, “Tatami”, “Oggi è un altro giorno” fino alla trasmissione attuale “Chesarà”) racconta con una prosa graffiante e fresca una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto.

Serena e Vittoria sono inseparabili, condividono tutto dall’infanzia: versioni di greco e discoteche, fughe in motorino dal liceo e brividi di libertà durante soggiorni studio a Londra. Per entrambe, l’amicizia reciproca è salvezza e supporto rispetto al senso di inadeguatezza verso una società soffocante. Un’estate nella vita di Vittoria compare Paolo, si innamorano, ma sarà Serena che avrà il compito difficile di scoprire la verità su di lui, in una contrapposizione tra vittime e carnefici che scardinerà ogni certezza.

Tra complicità, tradimenti, colpi di scena e traumi, “A te vicino così dolce” è un romanzo tenero e avvincente, ma anche doloroso e pieno di coraggio, su quanto siamo disposti a farci ingannare dall’amore.