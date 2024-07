Giornata straordinaria al Pronto Soccorso di Pietra Ligure, nove codici rossi e altrettanti arancioni

Mercoledì 24 luglio è stata una giornata particolarmente intensa e impegnativa per il Pronto Soccorso di Pietra Ligure, presso il quale, nel giro di poche ore, si sono presentati nove codici rossi e nove codici arancioni. Sebbene trattare casi gravi e urgenti non sia una novità per questa struttura, uno dei centri di riferimento regionali per le neuroscienze e trauma center di II livello, il fatto che tutti i pazienti siano arrivati in un breve lasso di tempo ha reso particolarmente impegnativa la situazione



Nonostante l'afflusso eccezionale, il personale del Pronto Soccorso ha risposto in maniera impeccabile, riuscendo a stabilizzare i pazienti e ad avviare con successo tutti i casi verso i percorsi diagnostici e terapeutici appropriati.



I nove codici rossi sono stati causati da un incidente che ha visto coinvolte quattro persone investite da un furgoncino nel dehors di un bar a Loano. A questi si sono aggiunti da gestire un semiannegamento, una perforazione intestinale, una crisi respiratoria acuta, un ictus e una grave emorragia interna.



Il dottor Alessandro Riccardi, Direttore della Struttura Complessa Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza del Ponente, ha voluto sottolineare la tempestività e la professionalità degli operatori.

Dichiara Riccardi: "Trattiamo mediamente 130 casi al giorno, con un livello di complessità spesso elevatissimo, e per questo genere di casistica siamo il punto di riferimento per ASL2, ma anche per il territorio di ASL1 e ovviamente per i turisti che d'estate soggiornano in questa parte della riviera. Ci tenevo a ringraziare il personale per l'ottimo lavoro svolto, l'episodio della giornata con i 9 rossi non fa che evidenziare il grandissimo impegno e la professionalità con le quali medici, infermieri e tutto il personale della struttura svolgono quotidianamente la loro attività. Inoltre, in tempi di fuga dal pubblico, abbiamo avuto una domanda di riassunzione da parte di un medico che ha già prestato servizio qui: credo si possa interpretare come un segnale del valore professionale della struttura e dei servizi erogati"



Questa giornata evidenzia ancora una volta l'importanza del lavoro del personale del Pronto Soccorso di Pietra Ligure. La capacità di gestire situazioni di emergenza con rapidità ed efficienza è un elemento cruciale per la sicurezza e il benessere della comunità locale e dei turisti e evidenziano la dedizione e la competenza di un team che affronta quotidianamente sfide complesse con grande professionalità.