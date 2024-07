Finale, violenta lite a bottigliate in spiaggia: polizia locale e carabinieri riportano la calma

Fine settimana di lavoro intenso per la polizia locale di Finale Ligure, dove altissimo è il numero di persone che affollano le spiagge e le vie del centro.

Oltre un centinaio gli interventi che hanno visto protagonisti gli agenti del Comando finalese nelle ultime 48 ore, dai più semplici, finalizzati a regolare il traffico e la sosta - passi carrai ostruiti, automobili in seconda fila, veicoli parcheggiati all’interno delle zone pedonali - a quelli più complessi, volti a contenere persone alterate da alcolici o stupefacenti, a dirimere alterchi fra gruppi di persone, a contrastare situazioni di abusivismo commerciale o bivacchi notturni sulle spiagge.

Sabato pomeriggio si è accesa una violenta contesa fra una trentina di persone sulla spiaggia di Finalmarina, che si sono affrontate brandendo bottiglie di vetro e altri corpi contundenti. Per riportare la calma sono dovute intervenire diverse pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, oltre al nucleo Sicurezza Urbana con il cane Rey che in quel momento stava effettuando un altro intervento sul lungomare.

Altro fenomeno tipico del periodo è quello degli arrivi di autobus turistici, specie il sabato e la domenica, che accostano per scaricare centinaia di persone in prossimità delle spiagge libere, creando con ciò seri problemi di intralcio alla circolazione. Come già nelle settimane scorse, la polizia locale ha presidiato i circa dieci chilometri di strada costiera che attraversa il Comune rivierasco, in prima battuta dissuadendo i conducenti dall’effettuare le fermate lungo la litoranea, in qualche caso contestando anche l’intralcio alla circolazione, che comporta la sanzione accessoria di sottrazione di punti dalla patente.

Non sono mancati interventi per contrastare il campeggio abusivo, sia lungo la strada con camper e roulotte, sia nei confronti di chi monta tende in spiaggia; una decina le contestazioni nei confronti di altrettanti improvvisati campeggiatori, con diffida a rimuovere immediatamente le installazioni abusive.

Alcuni soggetti sorpresi a offrire merce di vario genere ai passanti o ai bagnanti sono stati identificati dagli agenti; per loro una sanzione da 5.000 euro ciascuno, oltre al sequestro di tutta la merce.

Infine, intorno alle tre della scorsa notte, un equipaggio della Polizia Locale, impegnato nel controllo del territorio, ha notato un’auto in sosta che, alla vista della pattuglia, si è allontanata repentinamente. È stato sufficiente un breve inseguimento per raggiungere il veicolo e identificarne gli occupanti; tenuto conto del comportamento di poco prima, gli agenti hanno sottoposto il conducente alla prova dell’etilometro, che ha certificato una concentrazione di alcol nel sangue doppia rispetto al consentito. Per il ragazzo alla guida è così scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre a una sanzione pecuniaria di oltre 1.000 euro e alla sospensione della patente da sei mesi a un anno.