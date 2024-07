Una pietrese tra i migliori artisti emergenti: a Zuzana Core il Premio Principe

Zuzana ha dimostrato il suo talento fin da piccolina e attualmente fa parte dei Luppini del Maestro Alberto Luppi Musso, che sta plasmando le sue qualità come performer. Oltre ad essere una cantante, Zuzana è anche una poliglotta creativa e poetessa: due anni fa, con una sua composizione in versi, ha vinto un premio internazionale a Santa Margherita.

Non resta che augurare a Zuzana un grande in bocca al lupo per le finali nazionali e per un futuro artistico luminoso e pieno di opportunità.