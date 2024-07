Elezioni regionali, alla Camera incontro Schlein-Orlando. Il Pd frena: "Prima i programmi, dopo i nomi"

"Nessuna fuga in avanti". È quanto trapela dalla segreteria nazionale del Partito Democratico dopo il lungo incontro, avvenuto nel pomeriggio odierno alla Camera, tra la segretaria del PD Elly Schlein e l'ex ministro Andrea Orlando, nome insistentemente accostato alla possibile candidatura del centrosinistra per le prossime elezioni regionali in Liguria.

L'incontro, secondo la versione dem, ha rappresentato l'occasione per fare "il punto sulle priorità per la Regione che è stata paralizzata negli ultimi mesi" in seguito alla vicenda che ha riguardato l'ormai ex presidente Toti.

Le valutazioni su programma e nomi saranno però argomenti da affrontare al tavolo della coalizione a cui si sta lavorando, un tavolo che si riunirà nei prossimi giorni in attesa di capire se saranno coinvolte le forze locali o anche i leader dei partiti: "Prima il programma, le priorità per la Liguria e solo dopo si arriverà al nome del candidato presidente" la chiosa che arriva dal Partito Democratico.