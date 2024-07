Grandi numeri anche in solidarietà per il Festival Internazionale di Loano: raccolti quasi 3mila euro per beneficenza

Ammontano a duemila e 800 euro i fondi raccolti durante l'edizione 2024 del Festival Internazionale di Loano (più semplicemente Fil), la manifestazione solidale/spettacolare ideata dal consigliere comunale Linda Baracco che quest'anno si proponeva di affiancare l'Asd Basket Loano Garassini e Bastapoco odv.

Le somme sono state consegnate questa mattina a Palazzo Doria, alla presenza del sindaco di Loano Luca Lettieri, del consigliere Baracco e dei rappresentanti delle associazioni.

Di questi, mille e 500 sono stati donati al Basket Loano e mille e 300 alla Bastapoco di Albenga: “La piccola differenza - spiega Linda Baracco - è dovuta ad un'iniziativa aggiuntiva tenutasi presso la parrocchia Santa Maria Immacolata di Loano (che cogliamo l'occasione per ringraziare nelle persona del parroco Padre Cristoforo e dei suoi confratelli) alla quale Bastapoco non è riuscita purtroppo a partecipare per altri impegni concomitanti. Ci teniamo a precisare che questo è solo l'inizio di una collaborazione tra Fil e queste associazioni così importanti e meritevoli del nostro territorio”.

Nel frattempo, l'organizzazione è già al lavoro per l'edizione 2025 del Festival, che si propone di diventare “un punto di riferimento per i giovani artisti in Italia ed in Europa ed essere sempre al fianco di realtà associative di altissimo livello sociale quali Basket Loano e Bastapoco Albenga”.

Il Fil ringrazia “il Comune di Loano, tutti i preziosi dirigenti e dipendenti comunali, i tecnici, gli artisti, AltermagicA Band e soprattutto i 350 giovani artisti iscritti per il loro entusiasmo, la loro passione e le grandi emozioni che hanno regalato”.

“Nonostante sia solo alla sua seconda edizione - dichiarano il sindaco di Loano Luca Lettieri e il vicesindaco Gianluigi Bocchio - il Fil si è confermato come una manifestazione di grande richiamo. Lo provano i grandi numeri registrati, con ben 350 giovani artisti iscritti e un folto pubblico a seguire sia le selezioni che la serata finale. Senza dimenticare, ovviamente, gli importanti professionisti del mondo della danza e della musica che hanno fatto parte della giuria e gli ospiti internazionali del Gran Galà. A ciò si aggiunge la finalità sociale, di cui quest'anno hanno beneficiato due importantissime realtà impegnate sì in ambiti diversi ma accomunate dall'impegno sociale. Insomma, un successo su tutti i fronti per il quale non possiamo che ringraziare il consigliere Baracco e tutta l'organizzazione. Appuntamento alla terza edizione”.