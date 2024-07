La maxi rassegna “Rotonda sul Mare” di Ceriale lancia i “Martedì del Tartufo Nero del Monferrato”

Sarà la rassegna “Rotonda sul Mare” di Ceriale a battezzare le tavole dell’oro nero dell’estate, il tartufo nero estivo del Monferrato, prodotto simbolo – insieme alla salsiccia di Bra – della partnership di territorio con Langhe, Monferrato Roero, lanciata proprio dall’edizione 2024 da parte dell’Amministrazione comunale, con la direzione artistica dell’HPI Event di Piacenza.

Un’iniziativa nata come ponte del nuovo “Palco Gourmet”, curato dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa, che per la prima volta ha inserito uno spazio legato al food come prodotto di destinazione turistica all’interno del già ricco paniere di spettacoli, musica e cabaret. E che, questa volta, gioca l’asso dell’alta ristorazione locale.

“Tra le importanti novità di quest’anno – spiega l’assessore alle manifestazioni di Ceriale Gianbenedetto Calcagno - abbiamo voluto rendere protagonista un’altra eccellenza della nostra offerta turistica, cioè i ristoranti che, insieme ai bar del centro storico, sono i veri interpreti di quest’alleanza promozionale che ci onora e sta incontrando un grande successo di pubblico”.

Proprio all’insegna di questa importante “liaison” di territori, dal 30 luglio decolleranno i “Martedì del Tartufo Nero del Monferrato”, un calendario di quattro cene-evento in altrettanti ristoranti selezionati di Ceriale che esprimerà il lato più esperienziale e stuzzichevole di questa proposta che si inserisce nel piano turistico estivo dell’ATL Langhe Monferrato Roero, capofila di questo stragoloso “patto promozionale”.

Ad aprire le danze sarà “La Marischeria”, il ristorante di pesce fronte spiaggia dove lo chef Facundo Mendoza presenterà “il nero” come terzo gioiello della sua apprezzata firma gastronomica che fonde la tradizione argentina con la ricchezza della proposta di mare in un ambiente accogliente e raffinato.

“L’accostamento tra il nostro pesce, sempre fresco e di provenienza locale, e il tartufo nero estivo del Monferrato, verrà sublimato in tutti i nostri piatti icona – spiega chef Mendoza – partendo dall’ampia selezione di crudi di mare, alla carta grill, fino al pulpo alla gallega e ai gambas al’ajillo, sempre in base al pescato del giorno”.

Ma l’effetto “truffle experience” non si limiterà alla degustazione: in ogni serata, infatti, è prevista la partecipazione di un “trifolao” per raccontare agli ospiti del locale la cultura del tartufo e i segreti di quello che non è soltanto un prodotto delizioso, ma un’occasione unica per conoscere alcune delle tradizioni più radicate e particolari del sud Piemonte.

Un’iniziativa destinata a creare una cultura specifica su un tartufo diverso dal bianco, con un sentore più delicato, e sorprendenti performance in cucina che vanno ben oltre il mito di uova e tagliolini, permettendo così ai quattro chef coinvolti di liberare la propria fantasia su ricette e abbinamenti differenti, soprattutto nelle cotture.

Invitanti anche le informazioni nutrizionali sul tartufo nero estivo, che risulta essere ricco di proteine e fibre, povero di grassi, con un apporto limitato di carboidrati e zuccheri, privo di colesterolo e di glutine, e quindi può essere consumato senza problemi da soggetti di tutte le età, dai celiaci e pure dai diabetici, come citano le fonti del Research Hospital “Humanitas” di Milano.

Il calendario dei “Martedì del Tartufo Nero del Monferrato”

Martedì 30 luglio

Ristorante di pesce “Marischeria” – tel. 0182 021894

Martedì 6 agosto

Ristorante “Ostaia du Mâ” – tel. 0182 932053

Martedì 20 agosto

Ristorante pizzeria “Muffoletto” – tel. 0182 931734

Martedì 27 agosto

Ristorante “Casa Cristina” – tel. 333 534 6060