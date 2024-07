Borgio, “Viva il Borgo”: concerto di Riccardo Pampararo al Santuario N.S. del Buon Consiglio

Venerdì 2 agosto alle ore 21 il Santuario di N.S. del Buon Consiglio, presso il Cimitero di Borgio, ospiterà il concerto di chitarra del Maestro Riccardo Pampararo.

Fra un brano e l’altro, brevi intermezzi relativi alla storia, alla devozione e al patrimonio artistico del Santuario, che rappresenta il primo centro di cristianità del paese.

Il concerto rappresenta innanzitutto l’occasione per visitare il bel Santuario, per il momento aperto solo in poche occasioni. La piccola chiesa fu edificata probabilmente su un precedente sito di un tempio romano, trasformato poi in cappella cristiana tra il VI e VII secolo d.C.

Affidata insieme ai terreni circostanti ai monaci Benedettini nel IX secolo, la chiesa vera e propria – fino al 1808 intitolata a San Pietro, successivamente trasformata in Oratorio di Santo Stefano e solo nel 1960 eretta a Santuario intitolato alla Madonna del Buon Consiglio - è stata costruita a tre navate e costituisce un bell'esempio di architettura romanica-gotica; all'interno troviamo ancora resti di affreschi quattrocenteschi. Il campanile è uno dei più antichi della Liguria, come dimostra la scritta”1076” incisa sulla pietra basale. In anni recenti (2008-2009) il Santuario è stato restaurato nelle parti strutturali, riportando alla luce parti cospicue di affreschi del XIV e XV sec. e di scuola bizantina di età romano-barbarica.

Il concerto è organizzato dal Comune di Borgio Verezzi in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo e la Confraternita di Santo Stefano Protomartire: un ringraziamento di cuore va al Maestro Pampararo, che si è reso disponibile per la speciale occasione.

Il concerto, come le molte altre iniziative organizzate nel centro storico di Borgio in questi mesi, rientra nel più ampio progetto comunale “Viva il Borgo”, finanziato dallo Stato, volto a valorizzare il patrimonio artistico materiale e immateriale del borgo: uno strumento prezioso per far conoscere le bellezze meno conosciute del nostro paese, che meritano di essere visitate.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.