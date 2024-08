Toti è di nuovo libero, l’assessore Giampedrone: “Ci aspetta una giornata di lavoro e di commozione”

È il fedelissimo assessore (e vicino di casa) Giacomo Giampedrone il primo a incontrare l’ex presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, nel giorno della revoca degli arresti domiciliari dopo 86 giorni.



Davanti alla villetta di Ameglia, Giampedrone si è mostrato evidentemente emozionato: “Credo che il presidente oggi sia felice dopo giorni molto difficili per tutti noi. C’è il grande dispiacere per aver lasciato un lavoro che stavamo facendo in maniera egregia, ma anche tanto orgoglio per aver rivendicato tutto quello che abbiamo fatto. Sarà una giornata di lavoro e di commozione e anche di piacere nel non avere i tempi risicati degli incontri precedenti”.

E poi, in merito al futuro e a una possibile Lista Toti per le imminenti elezioni regionali, ha commentato: “Non so se fare una nostra lista. Il nostro impegno è quello di mantenere l’attenzione sulla lista, sul presidente e sul lavoro fatto. Eravamo d’accordo che, una volta che il presidente fosse stato di nuovo con noi, avremmo deciso il futuro”.