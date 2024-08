Meteo, cielo sereno in mattinata, con instabilità pomeridiana nelle zone interne

Ecco le previsioni per oggi, domenica 4 agosto, a cura di Limet Liguria. Consolidamento del promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, nonostante questo delle infiltrazioni fresche in quota potranno determinare instabilità pomeridiana nelle zone interne.

Avvisi

Disagio fisico per il caldo

Cielo e Fenomeni

Tra notte e mattinata addensamenti sui versanti padani centro-occidentali, sul resto della regione cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne, nel corso del pomeriggio daranno luogo a rovesci o temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in attenuazione serale. Sul resto della regione asciutto con il transito di qualche addensamento, anche se non si escludono locali e temporanei sconfinamenti di rovesci dalle zone interne.