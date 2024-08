Tragedia a Celle Ligure.

Questo pomeriggio intorno alle 15.00 è stato lanciato l'allarme per un 26enne che si sarebbe tolto la vita all'interno della pineta Bottini in via Boggero.

Vani i tentativi di soccorso, purtroppo per il giovane non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenute l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Verde di Albisola Superiore e i vigili del fuoco.

I carabinieri si stanno occupando delle indagini del caso.