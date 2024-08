Parigi 2024, la pallavolista albisolese Ilaria Spirito esordisce alle Olimpiadi

"Chi lo avrebbe mai immaginato".

Così scriveva sui social lo scorso 25 aprile pubblicando una foto con i 5 cerchi olimpici, la pallavolista albisolese Ilaria Spirito, convocata come 13esima, riserva, dal ct dell'Italvolley Julio Velasco.

Un sogno che è diventato realtà anche in campo. Perché a causa dell'indisponibilità per una gastroenterite di Lovet Omoruyi, il libero del Chieri '76, cresciuta nell'Albisola, è rientrata nei 12 convocati per la sfida contro la Turchia.

E proprio alla fine del primo set il Ct azzurro ha fatto esordire la 30enne (con la maglia blu e non quella bianca da libero) alle Olimpiadi al posto di Myriam Sylla per aiutare in ricezione.

25 a 14 e primo set azzurro. Miglior esordio non poteva esserci per la portacolori savonese.