"Parole ubikate in mare" giovedì 8 a Savona c'è Marco Paolini con 'Storia del Vajont'

Attesissimo appuntamento giovedì 8 agosto ore 21,15 in piazza Sisto a Savona per la Rassegna Parole Ubikate in Mare con Marco Paolini, attore, autore e regista, noto per le sue narrazioni di forte impatto civile, memorabili sono state le sue dirette televisive, seguite da milioni di telespettatori, a partire da quella potentissima sulla tragedia del Vajont.

Ed è proprio a quella storia che Paolini ritorna, raccontando nel libro Storia del Vajont (Mondadori) le fasi della costruzione della diga, della sua parte visibile e di quella invisibile, di tutte le cose taciute, dei segnali e dei rischi mal calcolati e ignorati.

Floriano e il figlio Alessandro, i protagonisti di questa storia che una mattina di primavera arrivano alla diga, ripercorrono le tracce del nonno Luzio, che aveva lavorato a quel cantiere. Ma la vera protagonista di questo racconto è l'acqua, ciò che ne abbiamo fatto negli anni e ne stiamo facendo tutt'ora.

E per riuscire a comprenderlo, le parole di chi questa storia la conosce molto bene ci guideranno tra i paesi e gli abitanti delle montagne che circondano la diga - Erto, Casso e Longarone - e poi nelle aule del processo che seguì la sera del 9 ottobre 1963.

Tutto questo sarà oggetto del dialogo in piazza con Renata Barberis, direttrice artistica del Festival. Il grado di coinvolgimento del pubblico sarà certamente altissimo.

Parole Ubikate in Mare è una rassegna a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona, del Comune di Albissola Marina, con il sostegno di Bper Banca e NH Hotel&Resorts.