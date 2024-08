Il Castello della Villa di Verzuolo sarà mirabile location per gusto e spettacoli musicali nel cuore del mese di agosto

Dopo il successo della Festa di inizio estate e la Sagra dell'Agnolotto, come ormai tradizione nel secondo weekend del mese si torna a far festa alla Villa. "Agosto nel Borgo Antico" avrà come quartier generale il suggestivo Parco del Castello e propone il seguente programma, con eventi quasi no-stop dall'8 al 16 agosto e poi una serie di collaborazioni per una "coda d'estate" assolutamente da non perdere.

Gusto nel parco ed eventi ogni sera

Giovedì 8 agosto, dalle 20 apericena, a seguire "Cinecamper" con la proiezione del film "Manodopera" presso il parco del Castello.

Venerdì 9 agosto, dalle 19.45, Pizza Party; a seguire musica con "Luci alla Ribalta" con tributo a Lucio Battisti e Dalla, presso il Parco del Castello.

Sabato 10 agosto dalle 20 apericena, a seguire "The rhythm of the night", serata di giochi musicali e disco-revival a cura di Andrea Caponnetto e Movin' On Team presso il Parco del Castello.

Domenica 11 agosto dalle 10 visite al Castello, dalle 12.30 pranzo, dalle 14.30 visite all'Antica Parrocchiale e al Castello (vedi dettagli nel capoverso dedicato) e, dalle 20, Pizza Party. A seguire si balla con l'Orchestra di Federica Cocco presso il Parco del Castello.

Martedì 13 agosto dalle 20 apericena, a seguire si balla con Maurizio e la Band presso il Parco del Castello.

FERRAGOSTO

Dalle 10 visite al Castello, dalle 12.30 pranzo, dalle 14.30 visite all'Antica Parrocchiale e al Castello, dalle 16.30 discoliscio con Pietro, Elena e l'Emotion Dance presso il Parco del Castello (vedi dettagli nel capoverso dedicato).

Venerdì 16 agosto serata con dj in collaborazione con Deni Pub presso il Parco del Castello.

La coda d'estate

I festeggiamenti continuano anche in una "coda d'estate", la settimana successiva.

Sabato 24 agosto dalle 20 serata con porchetta, a seguire musica Anni '50 e '60 con Ivan Wildboy presso il Parco del Castello, in collaborazione con la Caffetteria 4 Gatti.

Venerdì 30 agosto serata con dj in collaborazione con Deni Pub presso il Parco del Castello.

Sabato 31 agosto dalle 20 aperitivo musicale con Manu e Pino Show, ricordando Ivo, Silvano e altri amici. Serata con Empanadas in collaborazione con Terranostalgia di Verzuolo presso la Caffetteria 4 Gatti.

Per info e prenotazioni: +39 351 420 4004 - pro.villa@virgilio.it - www.villadiverzuolo.it



le visite al castello e all'antica parrocchiale

Il tour guidato al castello è in calendario nelle giornate dell' 8, 13, 20, 22, 27, 29 agosto dalle 10 alle 12.

L'11 e il 15 agosto, solo su prenotazione, le visite al Castello saranno tutto il giorno: dalle 10 alle 18. Al pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, guide dell'Acv sono a disposizione per condurre i visitatori nell'Antica Parrocchiale. Ingresso a 6 €, gratuito per gli under 10 anni.

Informazioni di servizio

Parcheggiare nelle piazze centrali di Verzuolo (in loco non ci sono parcheggi) e usufruire del servizio navetta in partenza da Piazza Willy Burgo ogni 10 minuti con i seguenti orari:

-8, 9, 10, 13 agosto: 19,30 - 22,00

- 11 e 15 Agosto 09,40 - 12,40 / 13,40 - 17,40 / 19,30 - 22,00

La discesa con la navetta è garantita fino al termine di ogni evento.