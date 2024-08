Elezioni regionali: "Una buona regione non torna indietro", scatta la campagna di Fratelli d'Italia

"Fratelli d'Italia lancia la corsa per le elezioni regionali e fa partire una campagna informativa per illustrare quello che è stato il cambiamento della Liguria grazie al buongoverno del centrodestra, che ha visto la realizzazione di infrastrutture, un importante impulso turistico, una forte crescita economica ed occupazionale. 'Una buona regione non torna indietro' è lo slogan scelto, impresso sul manifesto con una foto di Giorgia Meloni". Lo scrive in una nota l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia Liguria.

"Abbiamo deciso di partire dai contenuti, andando tra i cittadini a raccontare come la Liguria è cambiata negli ultimi nove anni, ma soprattutto come vogliamo proseguire questo percorso”, spiega il coordinatore regionale, Matteo Rosso.

“L’unico giudizio che a noi interessa è quello degli elettori – aggiunge Rosso - ed è a loro che ci rivolgeremo parlando dei nostri progetti per la Liguria. Saranno loro a respingere un ritorno indietro nel tempo. Abbiamo detto di essere pronti e lo abbiamo dimostrato: in Liguria c’è bisogno di un governo pragmatico che in silenzio lavori per lasciare ai posteri una Regione migliore di come l’abbiamo ereditata, sulla scia dell'ottimo lavoro che sta facendo il governo di centrodestra guidato Giorgia Meloni. Non accettiamo più di tornare all’immobilismo, alle rendite di posizione, alla sciatteria dei governi di sinistra. Quella stessa sinistra che oggi non ha un’idea di futuro ed ha l'unico obiettivo di prendere il potere che aveva perso".