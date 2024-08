Arriva dall'Atalanta il nuovo portiere della Sampdoria: è il giovane Paolo Vismara

Vismara è reduce da una stagione da titolare in Serie C a difesa della porta dell'Atalanta Under 23: una quarantina di presenze in terza serie ma ma anche alcune convocazioni con la prima squadra tra Serie A ed Europa League. Nella stagione 2022-2023 aveva invece vinto da protagonista il campionato di Serie D con il Brindisi, società dal quale era stato prelevato dalla Dea orobica.