Dopo una lite a Savona, calci e pugni ai poliziotti e danneggia un’auto: 46enne in manette

Quarantaseienne italiano pregiudicato arrestato dalla Polizia nei pressi del prolungamento di Savona con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, dopo che era stata segnalata una lite tra ragazzi.

Giunti sul posto, i poliziotti delle volanti hanno identificato l’uomo, che in forte stato di agitazione, dopo aver danneggiato con una pietra il parabrezza di un’autovettura regolarmente parcheggiata, si è scagliato contro gli operatori.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per procedere con gli atti di rito e, durante il tragitto, ha danneggiato l’autovettura di servizio, colpendo con calci e pugni gli operatori intervenuti e continuando a mantenere un atteggiamento non collaborativo anche all’interno degli uffici di Polizia.

Nei confronti dell’uomo è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale ed è inoltre stato denunciato a piede libero per il danneggiamento aggravato di un’autovettura.