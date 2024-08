Minori in comunità: dalla Fondazione Mornese-Riagno 50 mila euro per i ragazzi ospitati ad Alassio, Borghetto, Loano e Toirano

Ammontano a poco più di 50 mila euro i fondi stanziati dalla Fondazione Mornese-Riagno per sostenere i minori ospitati nelle comunità dei comuni di Alassio, Loano, Toirano e Borghetto Santo Spirito.

La Fondazione, senza fini di lucro, ha come unico scopo quello di erogare ad anziani in stato di necessità contributi economici (per assistenza, servizi, prestazioni mediche ed assistenziali e ogni altra necessità) al fine di garantire l'accoglimento, il ricovero o la permanenza, con pagamento delle relative rette, presso la residenza protetta Ramella di Loano o presso un'altra struttura idonea.

Tuttavia, a seguito delle comunicazioni inviate dai quattro Comuni, nella sua ultima riunione il consiglio direttivo della Fondazione ha stabilito di erogare, in via eccezionale, una somma per sostenere le spese di ospitalità dei minori orfani nelle comunità presenti sul territorio.

In particolare, a Borghetto saranno assegnati poco meno di 6 mila euro, a Loano poco più di 27 mila euro, ad Alassio circa 13 mila e 500 euro e a Toirano circa 3 mila e 500 euro.

I contributi erogati rappresentano il “residuo” del bando a favore degli anziani indigenti del territorio pubblicato nel primo semestre dell'anno e che, alla luce dell'analisi delle richieste pervenute, ha comportato l'erogazione di circa 50 mila euro a fronte dei 100 mila disponibili.