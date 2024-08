Retegui saluta il Genoa e va all'Atalanta: affare da 25 milioni circa comprensivi di bonus

Una voce, una suggestione che ci ha messo davvero poco a trasformarsi in realtà. E così Mateo Retegui lascia il Genoa per accasarsi all'Atalanta, che lo ha voluto come sostituto di Scamacca, infortunatosi ai legamenti crociati e quindi fuori per almeno cinque mesi.

Un'operazione lampo si potrebbe definire quella che ha portato l'attaccante ex Boca Juniors e Tigre a vestire la maglia della Dea, con la quale potrà disputare anche la Champions League, per una cifra che tra quota fissa e bonus dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro complessivi (22+3) con un contratto che dovrebbe essere quinquennale a una cifra superiore a quella percepita in Liguria.

Arrivato appena un anno fa dopo l'exploit in maglia azzurra nelle prime convocazioni volute dall'allora CT Roberto Mancini, l'attaccante italo argentino lascia il mondo genoano, che lo aveva accolto con grande entusiasmo, dopo appena un anno di militanza in rossoblù. Un anno condizionato dagli infortuni e dalle sole 7 reti in campionato, dove aveva comunque messo in mostra doti da vero centravanti.

Una cessione che al momento parrebbe aver messo in stand-by l'uscita di Gudmundsson verso la Fiorentina. Resta infatti da capire se il club di Villa Rostan vorrà o dovrà privarsi dei suoi due uomini d'attacco dello scorso campionato: per questo c'è molta attesa nel popolo genoano sulla conferenza stampa prepartita delle 13 odierne di mister Gilardino, da sempre considerata un buon termometro per avere il polso della situazione vista la chiarezza con cui è solito esprimersi il tecnico.

Una chiarezza che i genoani, in fermento in queste ore sui social, chiedono alla società circa il suo futuro mentre la cessione dell'attaccante chiusa nel giro di poche ore sta sollevando qualche mugugno anche se la finestra trasferimenti ancora non è conclusa e gli uomini mercato sono ora al lavoro per sostituirlo: diversi i profili sondati, tra cui il macedone dell'Aberdeen Miovski.