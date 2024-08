Giovedì 15 agosto il primo Gran Galà “Renata Scotto” al Noli Musica Festival 2024

Un Ferragosto di grande respiro per Noli. Il borgo marinaro giovedì 15 agosto alle 21,15 in piazza Chiappella ricorderà Renata Scotto, la diva assoluta della lirica mondiale, scomparsa un anno fa, che amava Noli e vi aveva preso casa.

Un Gran Galà Lirico di altissimo livello che vedrà come super ospite Francesco Meli, considerato «il» tenore italiano e uno dei cantanti più apprezzati nel mondo. Ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica del “Noli Musica Festival” diretta da Giovanni Di Stefano con i soprani Linda Campanella, Serena Gamberoni, Ekaterina Isashenko, Shoko Okada; mezzosoprani Manuela Custer, Alena Sautier; tenori Francesco Meli, Andrea Caré, Matteo Desole, Raffaele Feo; bassi Giovanni Battista Parodi e Matteo Peirone.



Così la descrive Matteo Peirone: “Renata Scotto era nata a Savona, affermata sui palcoscenici europei, resa “stella” sul palco della Scala, fu “consacrata” al Metropolitan di New York.Per un lungo periodo visse a New York, ma il suo cuore restava in Italia. Dal 1998 prese casa sulle alture di Noli, in un luogo, vicino al Castello, dove lo sguardo si perdeva nel blu del mare. Fu subito amore per Noli : il suo golfo, i caruggi, le torri antiche e la sua gente. E poi gli amici cantanti, che li abitavano. I ritmi lenti di questa città antica così diversi dalla frenesia di Manhattan. Renata fu da subito vicina al Noli Musica Festival e ne divenne la “madrina”. Nel 2010 ricevette il primo “Premio Città di Noli: una Vita per la Musica” e da allora non perse nemmeno un’edizione. Renata ci ha lasciati lo scorso anno, proprio nella notte tra il 15 e il 16 di agosto. Noi la vogliamo ricordare così: con la musica e le voci con grandi artisti, suoi amici; con gli alunni delle sue Masterclass nolesi e con l’Orchestra del Noli Musica Festival. E la ricorderemo anche nei prossimi anni, sempre il 15 di agosto perché il canto è respiro e la musica è vita e Renata sarà con noi, ancora, seduta in prima fila come sempre. La prima ad alzarsi in piedi e applaudire, a ricevere fiori e spandere sorrisi”.

A presentare la serata sarà Marco Gervino. Biglietto d’ingresso 20 euro.

Per informazioni: Ufficio manifestazioni di Noli 0197499531