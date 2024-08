In difficoltà in mare ad Albissola: ragazza soccorsa dai cani di salvataggio

Nella mattinata di oggi durante il servizio su una delle spiagge libere del comune di Albissola Marina, la squadra di soccorritori della Società Italiana Cani Salvataggio (SICS), ha salvato una ragazza in difficoltà.

La giovane si sarebbe allontanata con un piccolo salvagente che le sarebbe sfuggito dalle mani e non sapendo nuotare, stava rischiando di annegare. Fortunatamente i soccorritori e i lifeguard a quattro zampe l'hanno tratta in salvo.

"È stata riportata a riva tra gli applausi delle persone presenti. Un servizio importantissimo che in questi anni ci ha abituato a salvataggi di questo tipo - dice l'assessore al demanio marittimo e spiagge Roberto Bragantini - Sono particolarmente contento e orgoglioso delle scelte che questa amministrazione porta avanti in termini di sicurezza e servizio. Confido in ulteriori miglioramenti per gli anni a venire".

Ad intervenire i soccorritori Paola, Manu e Giovanni con i cani Eddy, Bred e Ginger coordinati dal presidente Costantino Laurenzano.

Dallo scorso 7 luglio tutte le domeniche di luglio e agosto, compreso Ferragosto, è attivo il servizio presente da cinque stagioni consecutive.

Nel 2022 i due golden retriever Yuma e Max avevano salvato in mare due bambini e il papà. La scorsa stagione ad agosto Mokha e nuovamente Max avevano tratto in salvo un uomo che non riusciva più a tornare a riva.