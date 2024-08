Concerti all’alba: doppio appuntamento al Porto Luca Ferrari di Alassio

Doppio appuntamento con i “Concerti all’alba” nella splendida cornice del Porto Luca Ferrari. Entrambi gli eventi sono frutto dell'impegno congiunto tra il Comune di Alassio e la Marina di Alassio, con la collaborazione del Circolo Nautico "Al Mare".

Il primo concerto è in programma mercoledì 21 agosto con inizio alle 6,20 quando l’Associazione Culturale Suaviter emozionerà il pubblico con il repertorio delle celebri colonne sonore del maestro Ennio Morricone che hanno accompagnato numerosi film di successo. Ad esibirsi al sorgere dell’alba alassina nel porticciolo turistico saranno Massimiliano Patetta e Oleisya Rusina al violino; Luca Soi alla viola; Angela Zabolla al violoncello; Valentina Caprioli e Luca Cerisola alla chitarra e Simone Giusto al pianoforte.

Il secondo appuntamento è in calendario sabato 31 agosto con inizio alle ore 6,30. Per il “Concerto all’Alba” si esibirà il duo “2 Vintage” con "Armonie di Luci e Suoni", un intrattenimento musicale per flauto e violoncello. Sarà possibile ascoltare e vivere l'immensità dell'alba nel caratteristico Porto Luca Ferrari, con elementi di musica classica, irlandese e colonne sonore.

Sia per il concerto del 21 agosto che per quello in programma il 31 agosto, ad ingresso libero, verrà offerta gratuitamente la tipica colazione ligure, ovvero focaccia e cappuccino presso il “Marina Bistrot”.

Per organizzare al meglio l’evento e lo spazio destinato al pubblico è gradita la prenotazione presso la Marina di Alassio al numero 0182-64 50 12.