Big Mama ed Ex Otago a Borghetto: il 30 e il 31 agosto va in scena “L’estate non finisce mai”

Il 30 e 31 agosto a Borghetto va in scena “L’estate che non finisce mai” con Big Mama ed Ex Otago

Un finale con il botto quello delle manifestazioni estive borghettine, che, a suggello di un calendario estivo di altissimo livello, prevede due concerti con protagonisti del calibro di Big Mama, reduce dal grande successo al Festival di Sanremo, e gli Ex Otago, che hanno aggiunto anche Borghetto alla loro tournée estiva che li ha visti protagonisti sulle principali piazze Italiane con il loro nuovo album “Auguri”.

Entrambi gli eventi saranno, come tutte le altre manifestazioni organizzate dal Comune di Borghetto, saranno a ingresso gratuito.

“Ci tenevamo ad arricchire ulteriormente un calendario eventi estivi già di per se molto ricco - dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore al Turismo Carolina Bongiorni -. Grazie al lavoro dell’Ufficio Turismo siamo riusciti ad organizzare tante iniziative che hanno avuto un grande apprezzamento da parte del pubblico, con eventi musicali a cui hanno partecipato bravissimi gruppi locali e grandi artisti internazionali tra cui Jah Wabble e MonoNeon, eventi teatrali con artisti come Gioele Dix, Marco Paolini, Lella Costa, Patrizio Roversi e Dario Vergassola, una rassegna letteraria di altissimo livello con la partecipazione, tra gli altri, anche dell’ex Presidente del Consiglio Mario Monti oltre a tante altre iniziative legate ai bambini, all’ambiente, con le escursioni guidate sul Monte Piccaro e allo sport, insieme all’assessore Celeste Lo Presti, tra cui quella che in cui si è esibito Vittorio Brumotti e il suo team”.

I due eventi si svolgeranno nella splendida cornice del Molo Marinai d’Italia. Nei prossimi giorni verranno comunicati maggiori dettagli.

“Invitiamo tutti - concludono il sindaco Canepa e l’assessore Bongiorni - a partecipare a questi bellissimi giorni di festa e di musica per un estate che, come dice il titolo, non finisce mai”.