Finale, il 16 agosto in piazza Vittorio Emanuele arriva Michelangelo

A Finale Ligure la vibrante piazza Vittorio Emanuele II, si trasformerà in un palcoscenico di musica e divertimento, grazie alla presenza del rinomato producer italiano Michelangelo, artista multiplatino che ha conquistato il cuore di milioni di ascoltatori, noto per la sua versatilità e capacità di mescolare generi musicali. Tra le sue produzioni più celebri "Mi fai impazzire" Blanco; "Brividi" Mahmood e Blanco; "Casa Mia" Ghali; "I P' ME, TU P' TE" Geolier e Michelangelo.