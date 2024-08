Non solo mare: cosa fare a Genova e dintorni a Ferragosto

Mercoledì 14 agosto e giovedì 15 agosto alle ore 21.30 e alle ore 22.45 due appuntamenti all'Osservatorio Astronomico del Righi: Le Stelle per chi resta in città. La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su tre diverse attività:

- 1) ANIMAZIONE AL PLANETARIO: Le Perseidi, le "meteore di agosto". In Planetario sarà possibile assistere a una pioggia virtuale di stelle cadenti e capire le origini del fenomeno

- 2) RICONOSCIMENTO DELLE COSTELLAZIONI: dal Giardino dell'Osservatorio impariamo a riconoscere insieme le stelle e le costellazioni principali a occhio nudo e chissà che non si avvisti qualche "stella cadente"

- 3) OSSERVAZIONE AL TELESCOPIO: in caso di condizioni meteo favorevoli l’osservazione al telescopio avverrà per gruppi ristretti (max 15 persone per volta). In caso di meteo nuvoloso o pioggia l'osservazione verrà sostituita da una chiacchierata sul funzionamento dei telescopi

Queste tre attività, della durata di circa 25 minuti l’una, sono prenotabili in blocco tramite la piattaforma “Evenbrite", adatta a supportare l’organizzazione di eventi, al link precedentemente indicato.

Vi sono due turni di visita fra cui è possibile scegliere: il primo con inizio alle 21.30 e il secondo con inizio alle ore 22.45 (N.B.: per quest'ultimo turno sarà osservabile al telescopio il pianeta Saturno ma non sarà possibile usufruire della funicolare Zecca-Righi come mezzo di trasporto perché l'attività terminerà oltre l'orario di chiusura)

Il pubblico prenotato seguirà tutte queste tre attività in gruppi da 15 persone l’uno per una durata complessiva di circa 75 minuti.

Dato che le attività in programma sono tre, complessivamente la capienza sarà di 45 persone per ogni turno, divise in tre gruppi da 15 persone che svolgeranno le attività in parallelo. Ciascun gruppo effettuerà le tre attività con una sequenza diversa, non essendo fra loro collegate da un ordine propedeutico preciso.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno:

- collegarsi al link per le diverse aperture pubbliche

- registrarsi sulla piattaforma Eventbrite

- prenotare i posti desiderati (adulti e bambini)

- pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal.

- presentarsi in Osservatorio circa 10 minuti prima del turno prescelto

Il contributo richiesto è 10 € per gli adulti (8 € per i bimbi da 0 a 12 anni) maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono 3 ore prima dell'inizio delle attività, quindi alle 18.30 per il turno con inizio alle 21.30 e alle 19.45 per il turno con inizio alle 22.45

SUMMER PARK GENOVA A PONTE PARODI

Ha preso il via mercoledì 10 luglio la prima edizione del Summer Park Genova a Ponte Parodi. Dopo il taglio del nastro con il portavoce dello staff organizzativo del Summer Park Genova Riccardo Claudi, il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Pietro Piciocchi e l’assessore al Commercio e Tradizioni Paola Bordilli, il migliaio di persone presenti, tra giovani e famiglie, hanno cominciato a divertirsi tra le 80 attrazioni presenti, per l’occasione aperte gratuitamente per un’ora. Il Summer Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 agosto 2024 con un totale di 80 attrazioni, che combinano quelle più amate dell'edizione invernale con nuove giostre acquatiche, come l’ottovolante e l’autopista su acqua. Al luna park si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

MUSICA E SPETTACOLI