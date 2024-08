Don Francesco Cotta sarà viceparroco ad Albissola Marina e Albisola Capo

"La mia vocazione è stata tardiva - raccontava in un’intervista a Laura Arnello sul mensile diocesano Il Letimbro - Dopo il diploma in Direzione d’orchestra ho deciso di ritirarmi in convento per fare il punto della mia vita. Durante questo periodo il Signore mi ha messo su una strada completamente diversa. I tre anni di vita contemplativa sono stati quello snodo che mi ha permesso di passare dalla mia esistenza passata ad una dedicata agli altri".