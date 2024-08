Laigueglia, Nando Rizzo in concerto nella splendida cornice di Terrazza Giuliano

"Un'estate al mare... a Laigueglia" è il titolo del concerto interattivo e acustico che si terrà sabato 17 agosto alle 21:30 nella splendida cornice di Terrazza Giuliano. Salirà sul palco Nando Rizzo, chitarrista e cantautore di Alassio, in coppia con Roberto Actis.

Insieme proporranno la collaudata formula "Pubblico, scegli tu", perché saranno proprio i partecipanti al concerto live a richiedere l'esecuzione di brani e a dedicarli alle persone a loro care, oppure a estrarli a sorte tra un repertorio sterminato di canzoni.

"Il concerto ripercorrerà la storia dei grandi successi e dei tormentoni estivi, dagli anni '70 ai giorni nostri, canzoni che hanno accompagnato le nostre estati e ne hanno rappresentato la colonna sonora", commenta così Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato alla cultura e al calendario delle manifestazioni.

"Sarà un concerto interattivo, dove il pubblico non si limiterà ad ascoltare l'ottima musica proposta dal celebre chitarrista, ma prenderà parte attiva alla composizione della scaletta e nella scelta dei brani che verranno eseguiti, con un altissimo livello di coinvolgimento e partecipazione. Anche in questo weekend di Ferragosto, a Laigueglia non c'è tempo per annoiarsi".