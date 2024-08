Genoa, è Pinamonti il post Retegui. Gudmundsson, fatta con la Fiorentina per oltre 28 milioni

A poche ore dal taglio ufficiale del nastro al campionato di Serie A '24/'25, ha tutte le sembianze di un cantiere aperto l'attacco a disposizione di mister Alberto Gilardino.

Sono tre le operazioni sulle quali gli uomini mercato del Genoa hanno lavorato in un Ferragosto che se non è stato caldissimo per il meteo lo è stato per definire un arrivo, una partenza e, con ogni probabilità, un secondo ingresso.