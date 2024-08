Cinghiali nel Letimbro, l'OSA: "Appena i boschi avranno castagne e ghiande, torneranno sulle alture"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Rispondiamo all’ironica lettera della signora Alice Mariano sui cinghiali nel Letimbro. Sarà difficile che il Comune di Savona possa creare un 'allevamento alla portata della cittadinanza, con salami, salsicce e ragù e una bella sagra del cinghiale in riva al mare', come auspica Alice Mariano. In questa stagione i cinghiali non si riproducono, men che meno 'a decine'".

"Nel Letimbro si trova un branco, con cuccioli nati dalla femmina capobranco, che è l’unica a partorire, e che appena i boschi avranno castagne e ghiande, tornerà sulle alture. Per evitare di attirarli sulle spiagge potrebbe bastare chiedere ai bagnanti di non portare cibo in spiaggia, almeno per chi sosta vicino alle foci. Come i maiali, sono animali molto puliti, a differenza di troppi umani, come chiunque può verificare nelle vie, spiagge e anche nell’alveo del Letimbro".

"La presenza e la consistenza dei cinghiali è dovuta alle liberazioni di soggetti d’allevamento, liberati a favore della caccia alla fine del secolo scorso perché si moltiplicassero, come è avvenuto".

Osservatorio Savonese Animalista (OSA)