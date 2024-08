Parole ubikate ad Albissola, Stefano Massini presenta il libro "Mein Kampf. Da Adolf Hitler", modera Gioele Dix

Martedì 20 agosto, alle ore 21:15, piazza della Concordia ad Albissola Marina sarà teatro di un evento di grande rilevanza culturale e civile: l’incontro con l’attore e scrittore Stefano Massini, che presenterà il libro "Mein Kampf. Da Adolf Hitler" edito da Einaudi.

L’evento, che si inserisce nella rassegna "Parole ubikate in mare", è organizzato dalla Libreria Ubik in collaborazione con ARCI, ANPI, ISREC, e ANED, e vedrà la partecipazione di Gioele Dix nel ruolo di moderatore.

Scriveva Primo Levi che niente è più necessario della conoscenza per evitare il ripetersi della tragedia. A un secolo di distanza da quando Adolf Hitler dettava il suo manifesto politico in una cella, quelle pagine sono diventate uno dei simboli del male assoluto, e come tali sottoposte all’anatema laico che ne ha fatto un libro proibito, e questo cono d’ombra, figlio di una freudiana rimozione, ha contribuito ad accrescerne la mitologia. Ma niente può distruggere l’orrore più del senso critico.

Sí, perché secondo Massini (lo scrittore italiano vivente più rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo, tradotto in ventiquattro lingue, vincitore di numerosissimi premi, firma de La Repubblica e noto volto televisivo de La7) Mein Kampf è in fondo solo l’autobiografia di un trentacinquenne delirante alla ricerca di capri espiatori e di sfoghi esistenziali. Da questa formula, ripetibile e tuttora emulata a ogni latitudine, discende l’urgenza di confrontarci ora più che mai con un testo mai morto, capace di riproporsi sotto marchi e colori diversi.