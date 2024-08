Noli, tornano gli incontri amichevoli di bocce: stasera la sfida tra Nolese e Vadese

Questa sera, martedì 20 agosto, presso lo storico campo da gioco sul lungomare Marconi di Noli, gara amichevole tra il Gruppo Bocciofilo Nolese e la Bocciofila Comunale Vadese.

L'evento si inserisce in una lunga tradizione di incontri amichevoli organizzati dal presidente della bocciofila nolese, il 29enne Davide Pastorino, tenore di professione ma appassionato di questo antico sport, Spotornese, il Centallo e il club tedesco di Langenhagen, cittadina gemellata proprio con Noli.

Non solo sport. Oltre all’attività sportiva, infatti, per il gruppo sportivo nolese quella sociale resta uno degli impegni fondamentali quello sociale. Durante la pandemia, il gruppo guidato da Pastorino si è prodigato in iniziative di solidarietà, tra cui la sovvenzione della "stanza degli abbracci" nella RSA nolese, che ha permesso agli anziani ospiti di riabbracciare i propri cari in totale sicurezza. Inoltre, nell'estate post-Covid, sono state organizzate gare di bocce con premi gastronomici, offrendo un sostegno concreto ai commercianti locali duramente colpiti dalla crisi sanitaria.

L’impegno della bocciofila e del suo presidente Pastorino per la comunità non si ferma qui. All'asilo nido Defferrari di Noli, sono stati donati zainetti e calze dell'Epifania ai bambini e, non ultimo, è stato sostenuto il carnevale nolese con una donazione.

"La cosa più bella che posso fare è passare del tempo con i miei anziani nolesi, facendo con loro attività sociale e regalando loro un sorriso", conclude Pastorino.