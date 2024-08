Elezioni regionali. Forza Italia apre ai centristi, Azione respinge al mittente: “Totale fallimento di Toti, lavoriamo con le forze di opposizione”

“Sarebbe bello aprire a Italia Viva e Azione come a Genova”. Sono le parole con cui Carlo Bagnasco, segretario provinciale di Forza Italia, in un’intervista rilasciata a La Voce di Genova ha aperto le porte della coalizione di centrodestra anche alle forze centriste moderate che al momento sono sulla soglia del ‘campo largo’ con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Un corteggiamento in piena coerenza con la linea di moderazione che gli ‘azzurri’ stanno seguendo anche su scala nazionale con la proposta dello ius scholae che non pochi turbamenti ha portato in seno all’alleanza di governo.

Un invito che, però, viene respinto al mittente senza esitazione dalla segretaria regionale di Azione, Cristina Lodi. “Siamo stati in opposizione a Toti e siamo in opposizione in Comune a Genova - così risponde ai nostri microfoni - governiamo a Savona con il centrosinistra e a Sanremo con Mager governa anche il PD. Siamo all’opposizione al Governo. Per questo, come ho già più volte detto in coordinamento con il nostro leader nazionale Carlo Calenda, è naturale guardare alle forze con cui abbiamo vissuto l’opposizione in questi anni”.

“Abbiamo già partecipato a due tavoli con i partiti in opposizione all’ex giunta Toti - aggiunge Lodi - riconosciamo il suo totale fallimento su sanità, trasporti, infrastrutture, messa in sicurezza del territorio, lavoro, sociale, scuola, turismo e cultura. Su questo abbiamo le nostre proposte che porteremo al tavolo di coalizione di centrosinistra appena si convocherà. A noi interessano i programmi e costruire in alternativa a quanto fatto finora”.