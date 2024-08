Società Genoa, Blazquez fa il punto: "777 ancora azionista. Da A-Cap verifiche su investimenti e budget"

Una sorta di ridimensionamento in attesa di tempi migliori e acque più serene nelle quali tornare a navigare come all'inizio della loro avventura.

Lo si potrebbe dipingere così il momento vissuto da 777 Partners leggendo le parole del Ceo del Genoa, Andres Blazquez, rilasciate a "Cronache di Spogliatoio" per cercare di far luce sulla situazione economica in casa Genoa in settimane dove alle gioie del campo col passaggio del turno in Coppa Italia e del bel pareggio contro l'Inter all'esordio in campionato hanno fatto da contraltare i movimenti in uscita sul mercato, alimentatori di voci tra le più varie intorno al Grifone.

Su tutte quella di un passaggio di proprietà, o comunque di un disimpegno da parte della holding statunitense, smentite, appunto, dal dirigente spagnolo. "777 ad oggi è l’azionista del Genoa - ha voluto ribadire - ma dopo i problemi che ha avuto su altri business, A-Cap (il lender del Football Group, ovvero la società che ha finanziato gli investimenti) ha voluto fare più controlli su tutti i suoi club, compreso il Genoa".

E lo ha fatto quindi con verifiche su budget e investimenti, senza scordare il piano concordato con l’Agenzia delle Entrate per la riduzione del debito ereditato dalle precedenti gestioni col fisco stesso, e con la richiesta "di cercare di contenere le spese non essenziali, quindi sono stati abbassati i costi di gruppo (scouting, dati, commerciale, marketing) dando più autonomia ad ogni club per risparmiare e asciugare la struttura del gruppo" spiega Blazquez, che assicura essere rimasto "il punto di riferimento decisionale" per il Vecchio Balordo insieme al ds Marco Ottolini, che a breve dovrebbe rinnovare fino al 2026.

Tra gli investimenti, il dirigente genoano ha parlato anche di mercato: "Abbiamo fatto cessioni per un totale di 83 milioni di euro e quando Gudmundsson diventerà definitivo ne avremo altri 17. Ma ne abbiamo anche spesi 50 per gli acquisti".

Capitolo a parte per lo stadio "Luigi Ferraris". Secondo Blazquez passi avanti nella diversa e nuova gestione dell'impianto di Marassi, cercati da entrambe le società genovesi per far sì che possano crescere anche gli introiti ad esso legati, "arriveranno prima del derby. Stiamo andando avanti con la Sampdoria".