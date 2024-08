Albenga, sabato 24 un viaggio nella lingua italiana con Gino Rapa tra aneddoti, etimologie, proverbi

Sabato 24 agosto alle ore 21 ad Albenga appuntamento con le curiosità linguistiche di Gino Rapa. Nel suggestivo Chiostro Ester Siccardi in Viale Martiri della Libertà il vecchio insegnante di latino e greco, come è solito definirsi, presenterà un viaggio, tra il serio e il divertente, attraverso la lingua italiana, tramite aneddoti, etimologie, proverbi. “Sarà un modo per fare arrivare al pubblico la bellezza e la versatilità della nostra lingua- dice - Rapa - spesso bistrattata da tanti termini stranieri”.

Gino Rapa, oltre a essere impegnato con il gruppo dei Fieui di caruggi in importanti attività solidali, ha negli ultimi anni pubblicato per le Edizioni Delfino Moro tre volumetti di grande successo sulla lingua italiana: Testa di Rapa (con la prefazione di Fiorella Mannoia), giunto alla terza ristampa, Cime di Rapa (con la prefazione di Roberto Vecchioni) e Cuore di Rapa (con la prefazione di Antonio Albanese).

Una nota importante: i tre libri contribuiscono all’acquisto di materiale sanitario per il TIN, reparto di Terapia Intensiva Neonatale, dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Albenga e la libreria Mondadori.