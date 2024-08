Albisola, sabato 24 a "Parole ubikate in mare" incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni

Sabato 24 l'autore de "I bastardi di Pizzofalcone" presenta il suo ultimo romanzo nell'incontro moderato da Renata Barberis.

Sotto un diluvio che non concede tregua, circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i formidabili poliziotti del commissariato di Pizzofalcone nati dalla penna di De Giovanni (lo scrittore di romanzi gialli più amato e venduto in Italia, autore anche delle fortunate serie di romanzi con protagonisti il commissario Ricciardi, Sara e Mina Settembre, personaggi dai quali sono nate fortunate e seguitissime serie televisive su Rai1) si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori.

Arrivando a scoprire una verità quanto mai inaspettata. Leonida Brancato era stato un penalista imbattibile. Il re del cavillo, lo chiamavano. Quando era andato in pensione, in procura avevano fatto festa. Da anni non si sapeva più nulla di lui, ma ora qualcuno lo ha ucciso e ha infierito sul suo cadavere. Un omicidio che appare privo di movente e che mette di nuovo alla prova i Bastardi...