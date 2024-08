Genova capitale italiana della Vela giovanile con la Coppa Primavela Kinder Joy of Moving e i Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of Moving

Genova, nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport, ospita i due più importanti appuntamenti giovanili del calendario nazionale della Federazione Italiana Vela. Dal 26 al 28 agosto si svolgeranno le regate della 38° Coppa Primavela Kinder Joy of Moving, giunta alla trentottesima edizione e abbinata alla 19° Coppa Cadetti e alla 21° Coppa del Presidente. Dal 30 agosto al 2 settembre, appuntamento con i Campionati Italiani Giovanili in singolo Kinder Joy of Moving. In totale sono circa 1000 i velisti presenti nell’ambito di questa speciale settimana di Vela a Genova, presenze che salgono a circa 3000 con istruttori, staff, famiglie, accompagnatori e giudici. Saranno quattro i campi di regata che interesseranno tutta la costa levantina. Cuore dell’evento il Villaggio Regata della FIV allestito nella tensostruttura della Fiera di Genova nel Waterfront di Levante.



La Coppa Primavela è dedicata a velisti nati tra il 2004 e il 2015 e riservata alle classi Optimist Divisione B (2015) e Techno 293 CH3 (2014-2015). La Coppa del Presidente vedrà competere ancora la classe Optimist Divisione B (2013) insieme agli O’pen Skiff (2013, 2014, 2015) e Techno 292 CH4 (2013). La Coppa Cadetti verrà assegnata ai migliori interpreti dell’Optimist Divisione B (2014). In assegnazione anche i titoli italiani O’pen Skiff per le categorie Under 16 e Under 12 e per la classe Waszp per le categorie Under 15, Under 19 e Under 21.



La segreteria di regata sarà attiva dalle 16 di sabato 24 agosto, il programma prevede la cerimonia d’apertura domenica 25 agosto alle 18 presso la tensostruttura di Ponte Embriaco al Porto Antico di Genova dopo la sfilata al via alle 17 da Piazza de Ferrari. Regate lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 agosto, con premiazione presso il Villaggio della FIV. In occasione di questa cerimonia verranno premiate le scuole vincitrici del Concorso nazionale per la realizzazione del Poster "Coppa Primavela 2024" promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e con il coinvolgimento di Difesa Servizi S.p.A. Un grande successo per l’edizione 2024 che ha visto la partecipazione di 63 scuole con 540 elaborati grafici realizzati da alunni delle classi III-IV-V della scuola primaria e agli studenti delle scuole secondarie di I grado.



Dalla Primavela, dopo un giorno di pausa, si passa a giovani campioncini già affermatisi a livello nazionale e internazionale, dalle prime regate nazionali all’agonismo trampolino di lancio verso gli appuntamenti mondiali. I titoli italiani giovanili classi in singolo saranno assegnati nell’Optimist divisione A, nell’ILCA 6 maschile e femminile, nell’ILCA 4 maschile e femminile, nella Techno 293 Under 13 e Under 15, nell’iQFOiL maschile e femminile Under 17 e Under 19.

Il programma prevede la cerimonia d’apertura giovedì 29 agosto alle 18, con regate nelle giornate di venerdì 30, sabato 31 agosto, domenica 1 e lunedì 2 settembre, giorno in cui si svolgerà la premiazione presso il Villaggio della FIV.

“È un grande onore per la nostra città ospitare la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili in singolo, due eventi di alto livello nell’anno di Genova Capitale Europea dello Sport. Oltre mille ragazzi sono pronti a sfidarsi offrendo un grande spettacolo per il pubblico e valorizzando il nostro mare e il nostro territorio – spiega il Sindaco di Genova Marco Bucci - Genova continua a investire nello sport, promuovendo i valori della competizione sana, della formazione giovanile e della cultura sportiva. Auguro buon vento a tutti i giovani velisti, con la certezza che queste giornate lasceranno un segno indelebile nella loro crescita, sia come atleti che come cittadini”.

“Si è conclusa un’estate davvero storica per la Vela italiana: i Mondiali Giovanili organizzati sul Garda che hanno portato sei medaglie d’oro e le Olimpiadi con la conquista di due medaglie d’oro raccontano la salute del nostro sport. Tanti di questi ragazzi sono partiti proprio dalla Coppa Primavela e dal Campionato Italiano Giovanile in Singolo – dice il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre - Quest’anno siamo a Genova, città di spiccata cultura marinaresca e fortemente legata alla Federazione, un motivo in più per dare il benvenuto a una delle manifestazioni che raccoglie il maggior numero di giovani velisti in Italia. Ringrazio il Sindaco Bucci, tutte le istituzioni e il Comitato Organizzatore del Campionato che si sono prodigati per rendere possibile questo evento che per la FIV rappresenta un momento di lancio per tanti ragazzi nel panorama nazionale”.



"Sono molto felice e orgogliosa che Genova diventi una sorta di capitale italiana della vela giovanile. Il nostro legame con il mare è storicamente molto forte ma siamo sempre attenti a valorizzare questo legame grazie alle tante scuole vela sparse sul territorio della Liguria. Il mare insegna molto, per questo il mare è anche cultura. Vivere il mare, "sentire" il mare diventa una palestra per la vita. Ma è proprio la vela ad insegnare cosa vuol dire lavorare in team oppure saper uscire da soli dalle difficoltà – sono parole dell’assessore regionale allo sport Simona Ferro - Bella l'iniziativa anche del concorso nazionale per la realizzazione del poster Coppa Primavela 2024 promosso dal ministero dell’Istruzione e del Merito: un bel connubio tra sport e scuola. Mi complimento con gli organizzatori che rendono ancora più importante questo 2024 anno in cui Genova è Capitale Europa dello Sport in attesa che la Liguria lo sia nel 2025. Abbiamo sempre sostenuto la vela per il suo valore sportivo, educativo e legato alle nostre tradizioni e continueremo a farlo".



"Dopo il successo del Gran Finale di The Ocean Race ed in attesa della tappa di The Ocean Race Europe 2025, con il doppio appuntamento con la Coppa Primavera ed i Campionati Italiani Giovanili, Genova si conferma la Capitale della Vela. A sfidarsi lungo le coste della nostra città oltre mille giovani atleti provenienti da tutta Italia - afferma l’Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi - Grazie all’impegno Circoli Velici Genovesi, in sinergia con la Federvela e la Primazona, vivremo una settimana davvero speciale animata dal Village sotto la tensostruttura nell’area del nuovo Waterfront di Levante. Per tutti i partecipanti, gli staff, le famiglie e gli appassionati sarà l’occasione anche per scoprire la nostra meravigliosa città entrando in contatto con con le nostre eccellenze paesaggistiche, culturali e gastronomiche”.

“Il Comitato Circoli Velici Genovesi, ancora una volta, fa squadra con le istituzioni locali e con la FIV per realizzare una settimana all’insegna della promozione del nostro sport nel cuore della nostra città, quest’anno Capitale Europea dello Sport – afferma il presidente Gianni Belgrano – Ringrazio sia tutti i circoli, per aver messo a disposizione persone e mezzi in funzione del miglior successo organizzativo, sia tutti i partner, con particolare riferimento alla Pro Loco per il supporto nell’allestimento del Villaggio FIV e al Porto Antico di Genova nelle persone del presidente Mauro Ferrando e del responsabile tecnico Fiera Corrado Brigante”.

“I numeri sono davvero molto importanti e siamo davvero lieti di poter ospitare a Genova i migliori talenti di tutta Italia insieme alle loro famiglie con un’ospitalità all’altezza delle loro aspettative anche grazie all’importante attività svolta in sede di organizzazione – spiega il presidente della I-Zona Maurizio Buscemi – Sarà una grande occasione di promozione della Vela nella I-Zona anche grazie agli istruttori qualificati presenti all’interno del Villaggio FIV per far conoscere e provare la nostra disciplina”.

Gli eventi, inseriti all’interno del palinsesto “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, sono curati dal Comitato Circoli Genovesi, composto da Club Nautico Bogliasco, Unione Sportiva Ecologica Ciappelletta, Dinghy Snipe Club, Circolo Nautico Sturla, Unione Sportiva Quarto, Centro Velico Interforze, Circolo Nautico Il Mandraccio, Circolo Nautico “Il Pontile”, Club Vela Sori e Circolo Vele Vernazzolesi con la collaborazione di Lega Navale Italiana Genova Sestri, Club Nautico Andora e Lega Navale Italiana Genova, in sinergia con Federazione Italiana Vela e Comitato I-Zona.

