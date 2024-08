Alassio incontra il giornalista Aldo Repetto che presenta "A mia insaputa"

“Tra aneddoti e curiosità vi è anche un risvolto drammatico legato alla malattia dell’Alzheimer - sottolinea il consigliere comunale di Alassio con incarico alla Biblioteca Mariacristina Boeri - con cui Repetto ha dovuto fare i conti in famiglia. La serata vuole essere, infatti, anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico nei confronti di questa subdola malattia che spesso nelle sue fasi iniziali quasi non si riconosce”.