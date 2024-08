“Albenga Cultura e Fantasy Festival”: ecco il programma

Dal 3 all’8 settembre nella straordinaria cornice del centro storico e di piazza del Popolo, si terrà “Albenga Cultura e Fantasy Festival” nato dal connubio tra “Albenga d’Autore” - con eventi legati al mondo della letteratura, incontri, interviste, confronti, romanzi, mostre e riflessioni - e “Albenga Dreams” .

Dario Vergassola sarà il direttore artistico delle giornate dedicate ad Albenga d'Autore e, tramite le sue interviste, verranno presentati Federico Buffa e Giuseppe Cruciani, per affrontare con leggerezza temi diversi oltre a molti altri eventi specificati nel programma dettagliato delle singole giornate.

“Albenga Dreams”, l’evento dedicato al mondo del fumetto e del fantasy vedrà spazi di intrattenimento per grandi e piccini, musica, games, cosplay e tanto altro.

IL PROGRAMMA:

Martedì 3 Settembre - Piazza dei Leoni

18.45 - Stefano Pezzini intervista l’autore del libro “Trappole alimentari” Stefano Vendrame Casa Editrice Longanesi

21.00 Prof. Alberto Beniscelli intervista l’autore del libro “Città senza demoni” Roberto Francavilla Feltrinelli Editore

Mercoledì 4 Settembre - Piazza dei Leoni

18.45 - Stefano Pezzini intervista Paolo Lingua e Roberto Pirino autori del libro “I tesori di Albenga”

21.00 - Editore Delfino Moro serata "Albenga: dal mare alle frazioni”

Davide Siri – “Scoglio il capodoglio”

Mario Moscardini – “Napoleone ad Albenga” e il “Carnevale di Albenga”

Sandra Berriolo – “Il Cimitero monumentale di Albenga – lo Staglieno ingauno”

Giorgio Lanteri – “Campochiesa terra di templari

Nicolò Staricco – “Cronache di Vadino” “Cronache di Leca d’Albenga”

Giosetta Bertonasco – “Torri di Albenga”

Luca Lanzalaco – i libri futuri

Giovedì 5 Settembre Piazza San Michele

18.45 - Stefano Mentil intervista Fabrizio Biasin

21.00 - Dario Vergassola intervista Federico Buffa

Venerdì 6 Settembre - Piazza San Michele

18.45 - Renata Barberis intervista l’autrice del libro “Dalla parte del ragno” Cristina Rava

21.00 - Dario Vergassola intervista Giuseppe Cruciani

Sabato 7 Settembre - Sede Ucai - Piazza dei Leoni

19.00 - Inaugurazione mostra personale di Lucian Grada “Sintomo dell’anima”

Tutti gli eventi sono gratuiti

Il 7 e l’8 settembre per Albenga Dreams il festival organizzato dall'Associazione Culturale Governo Ombra in collaborazione con il Comune di Albenga saranno presenti come ogni anno i gruppi cosplay più affezionati e più amati tra cui i "World Avengers" per l'universo Marvel, il gruppo piratesco "I Malandrini" e la "501 st Legion Italica Gerrison Star Wars".

Nel chiostro Ester Siccardi sarà presente l'area games con il gruppo "La compagnia del Vascello" che ci porterà nel magico mondo dei GDR e non solo, l'immancabile Albenga Bricks che con i classici mattoncini Lego e per finire l'area giochi da tavolo organizzata dall'associazione Governo Ombra.

All'interno del centro storico, più precisamente in piazza Trincheri troverete il gruppo storico "I Merli d'acciaio" con dimostrazioni di vita e combattimento medievale, presente anche al gruppo LARP (Live Action Role Play) "Echi di Lyguris" che trasportano dalla fantasia alla realtà il gioco di ruolo con attività di scherma e tiro con l'arco e non solo.

Ricco anche il programma musicale e d'intrattenimento dei due giorni con la presenza di Piano B duo, I cavalieri di Zara e i The Clan e come ospite d'onore Serina Guiomar celebre cantante dei cavalieri del Re che ha dato la voce la voce solista di brani iconici come Gigi la Trottola, Ransie la Strega, Superauto Mach5, Coccinella, Complotto a Corte (LP tematico dì Lady Oscar), Manichini Metropolitani, La Fanciulla di Lefort.

Saranno anche presenti stand ed espositori a tema che arricchiranno le vie della città e del centro storico per tutti gli appassionati del settore.