Albenga, Marco Cambri in concerto in Piazza San Michele

Evento particolare quello di mercoledì 28 agosto alle ore 21 in Piazza S. Michele ad Albenga.

Si tratta del concerto di Marco Cambri, originale cantautore genovese, organizzato dall’Associazione Vecchia Albenga Aps con il patrocinio del Comune di Albenga, che riprende dopo alcuni anni, anche la tradizione dei concerti estivi, offrendo ai turisti ed al pubblico locale una particolare proposta di canzone genovese.

Marco Cambri, conosciuto ed apprezzato in Liguria e soprattutto nel genovese, dove ha molti estimatori fedelissimi, è cantautore assolutamente particolare, che scrive e propone le sue canzoni in dialetto con uno stile personalissimo, non parodiando, non destando risate a buon mercato ma raccontando principalmente il mondo contadino e rurale, attraverso immagini rapide, evocative, quasi con pennellate, gli odori, i rituali, i sentimenti più veri, tanto attraverso il clima dell’osteria o delle sagre di paese quanto attraverso storie, raccontandoci molto di sé, non rinunciando a farci sorridere, immaginare, sognare.

Tutto è filtrato da una naturale sensibilità poetica. Il nostro cantautore nasce a Genova nel 1954 ed ora vive in Val Fontanabuona. Dopo un passato teatrale come tecnico luci (al teatro Archivolto di Genova) e di attore, scopre la vena cantautorale intorno agli anni 90 cui seguono esibizioni e concerti fino al primo Cd del 2004 “A curpi de Pria” (a colpi di pietra) in cui propone storie intense di vita campestre, intrise di ricordi, di sentimenti, di magia, come sospese nel tempo e nello spazio. Solo nel 2018 arriva il secondo Cd “Saera i euggi” (chiudi gli occhi) che è anche il titolo del concerto, in cui principalmente rivive l’infanzia e la vita stessa con lo sguardo leggero, cogliendone l’essenza. La sua produzione artistica è limitata proprio perché frutto di una attenta ricerca.

Ogni parola è studiata, precisa e spontanea al tempo stesso, quasi cesellata da un artigiano. Il dialetto non risulta mai artefatto ma vero, concreto, scolpito. Anche i suoi concerti non sono frequentissimi. Non si abbandona a tournee ma va dove pensa di stare bene e di potersi esprimere creando da subito un clima di amicizia. Anche in questo molto ligure, un po' “selvatico” ma pronto all’amicizia ed alla buona compagnia.

Canta e si esibisce tanto da solo accompagnandosi alla chitarra in piccoli locali o circoli, quanto mettendo assieme un gruppo più o meno numeroso per piazze e teatri piccoli o grandi come anche nei maggiori genovesi.

Per questa occasione sarà con lui sul palco un gruppo di amici musicisti di tutto rispetto, di livello nazionale o internazionale, che lo seguono sempre volentieri come Marco Cravero (chitarra), Filippo Gambetta (organetto e mandolino), Bob Callero (basso) e Giancarlo Gilardi “Gianka” (batteria).

Non è escluso che venendo da Genova non porti con sé qualche altro amico sul palco. Le sorprese sono sempre gradite. Insomma un concerto ed una serata da non perdere per poter vedere ed ascoltare questo artista, artigiano della canzone, amico per chi già lo conoscesse o assaporare cose nuove ed affezionarsi, per chi non lo conoscesse ancora. L’ingresso è gratuito.