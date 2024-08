Mondiali Junior e Under 23: tre argenti con Licatalosi, Ramella e Cappagli

I Mondiali Junior e Under 23 sorridono alla Liguria remiera. Ben tre medaglie conquistate grazie alle ottime prestazioni firmate da Andrea Licatalosi (Sportiva Murcarolo), Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare) e Jacopo Cappagli (Canottieri Sampierdarenesi).



Andrea Licatalosi conquista l’argento nel 4 con Under 23. Una gara molto tirata, l’atleta della Sportiva Murcarolo ben si compatta insieme ai compagni di squadra per affrontare ogni singola difficoltà e al traguardo è premiato. Secondo posto, dietro agli USA, con il respingimento degli attacchi della Francia.

Alice Ramella vola con il doppio Pesi Leggeri. Piazza d’onore anche per la vogatrice di Santo Stefano al Mare al termine di una gara bellissima, in cui a precedere l’Italia è soltanto la Grecia. Riconferma ad altissimi livelli dopo il titolo mondiale nel 4 di coppia.

Jacopo Cappagli realizza il bis dopo l’argento continentale nell’otto. Il 4 con Junior, con il vogatore della Canottieri Sampierdarenesi nel ruolo di capovoga, firma una finale ad altissima intensità e insieme ai suoi compagno si classifica al secondo posto.