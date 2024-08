A Murialdo una giornata di festa con la presentazione al pubblico degli affreschi dell'oratorio di sant'Agostino

La partecipazione della popolazione murialdese è stata veramente importante, costringendo l'Associazione a scaglionare le visite, con un notevole sforzo organizzativo, che però non ha modificato i tempi del programma con la successiva presentazione del volume appena edito, aperta dal saluto di Samuele Salvatico, che ha spiegato le ragioni della scelta della sua famiglia di dedicare uno studio al proprio paese; un momento intenso in cui un giovane murialdese ha voluto rivolgere un grazie alla sua comunità di ieri che nei secoli ha sapito costruire questo patrimonio rilevante, ricordando quanto sia importante oggi preservarlo, seguito poi dal saluto del Presidente dell'Associazione Murialdo Arte e Storia, Antonello Merialdo e dal saluto del sindaco Michele Franco nella chiesa parrocchiale gremita di pubblico.

La presentazione è proseguita poi in scioltezza con brevi relazioni degli autori degli studi proposti nell'opera, che ha spaziato dalla storia del paese sino all'apparato liturgico delle chiese murialdesi per concludersi con uno studio dettagliato della demografia della comunità nei secoli XVI e XVIII, con una illustrazione conclusiva dell'intervento sull'oratorio medesimo e sulle sue future prospettive.

L'edizione del volume è stata voluta da una famiglia murialdese, ma è entrata a far parte del ricchissimo patrimonio di studi storici, archeologici ed artistici dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, organismo di prestigio internazionale che per l'occasione era rappresentato dal suo Direttore Scientifico, prof. Carlo Varaldo, autore della prefazione di un'edizione cointestata con l'Associazione Murialdo Arte e Storia a conferma di un saldo legame che ha unito questi due organismi nel lungo ed entusiasmante lavoro di recupero: del patrimonio artistico ma anche del patrimonio storico e di umanità della comunità murialdese.

Il tutto si è chiuso in bellezza, con un'autentica rassegna gastronomica della cucina murialdese, sfoggiata nel ricco rinfresco conclusivo che, oltre a deliziare il palato degli ospiti, ha ricordato quanto fosse importante, per le donne di Murialdo, custodi delle proprie famiglie, saper trasformare qualsiasi verdura o qualsiasi risorsa alimentare in qualcosa che oggi sarebbe da chef stellato, un'arte che si conserva tuttora e che ha saputo esprimersi anche in questa occasione.