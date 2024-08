Questa mattina, 29 agosto, nella sala consiliare del comune di Finale Ligure, il sindaco Angelo Berlangieri ha accolto con grande piacere Angela Lazza, una turista fedele proveniente da Milano.

La signora Lazza sceglie Finale Ligure come meta delle sue vacanze da ben 70 anni, dimostrando un affetto speciale per la località ligure. Durante l'incontro, il sindaco ha espresso gratitudine per la costanza e l'attaccamento della turista milanese alla città.