Sport e sostenibilità: le parole inclusive che contribuiscono alla crescita di 'uBroker'

Continua il momento felice di ‘uBroker Spa’.

L’azienda italiana che ha rivoluzionato il settore delle forniture luce e gas - contribuendo ad azzerare le bollette dei clienti - prosegue inarrestabile il proprio cammino di crescita all’insegna di valori profondamente radicati nella propria mission e vision.

Questa volta i temi che si inseriscono perfettamente in un modello di sviluppo che premia merito, capacità e sana aggregazione, sono sostenibilità e sport. L’impresa fondata dieci anni fa da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, e già detentrice di pregiate menzioni italiane e internazionali da parte dei maggiori organi di controllo e di informazione economica, ha conquistato il CFO Award per il proprio Direttore Finanziario, Angelo Sidoti.

Si tratta del premio più ambito e prestigioso dedicato alla categoria manager del settore finance in Italia. Insignito del riconoscimento dall’amministratore delegato di CDP Venture Capital SGR, nonché Presidente di ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari -Agostino Scornajenchi, Angelo Sidoti è stato in grado di proporre il ruolo di Chief Financial Officer in modo innovativo in un contesto complesso e in profonda trasformazione.

Il noto e stimato manager siciliano è a tutti gli effetti primo navigatore del board ponendosi a supporto dello sviluppo del business, delle competenze e della trasformazione aziendale in modo circolare e sostenibile. Un percorso ricco di sfide che lo hanno condotto ad assumere in uBroker anche il ruolo di CO-CEO a partire da gennaio 2024.

Inoltre, dopo il successo riscosso come partner nella realizzazione della Pumptrack di Pianezza (TO), uno fra i circuiti più evoluti in Europa dedicato ai bikers, ‘uBroker Spa’ si avvicina anche allo skateboarding di altissimo livello.

Sarà infatti main partner di Poolarama, evento dedicato allo skateborad e agli iconici anni ’80, che come lo scorso anno si terrà ad Almese sabato 31 agosto e domenica 1° Settembre ma che questa volta ospiterà una delle tappe della World Cup Skateboarding, una delle competizioni mondiali più importanti dedicate agli agonisti dello skate. L’evento gode, inoltre, del patrocinio istituzionale del Comune e del Distretto Diffuso del Musiné. Un’occasione importante per l’economia e il turismo del territorio e un’occasione di aggregazione per i bambini e i ragazzi che si approcciano a questo sport.

“Sono un imprenditore dinamico e innovativo, con una forte passione per la creazione di startup nel settore dei servizi e della tecnologia. Personalmente, sono fortemente legato alla mia famiglia e ai valori di integrità e rispetto. Come sportivo, sono appassionato di diverse discipline, praticando regolarmente palestra, mountainbike, trekking, sci, nuoto e molti altri outdoor sports”, esordisce così Cristiano Bilucaglia, Presidente di uBroker.

E continua “Ho deciso di supportare Poolarama perché credo fortemente nel valore dello sport come strumento di inclusione e crescita personale. Sono venuto a conoscenza del progetto tramite la mia rete di contatti e ho subito visto il suo potenziale nel promuovere il talento e l’aggregazione giovanile. Lo sport è un valore inestimabile per me, rappresenta disciplina, dedizione e benessere. Per la comunità, lo sport aggiunge coesione sociale, promuove uno stile di vita sano e offre opportunità di sviluppo personale e professionale, soprattutto per i giovani. Vedo un futuro luminoso per Poolarama, con un ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale dello skateboarding. Il nostro supporto continuerà a crescere, mirando a creare ulteriori opportunità per gli atleti e rafforzando il legame tra sport, innovazione e sostenibilità”.