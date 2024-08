Expo Valle Arroscia 2024, a Pieve di Teco taglio del nastro per la vetrina dei prodotti tipici e delle eccellenze (foto e video)

Il tanto atteso taglio del nastro di Expo Valle Arroscia 2024 è arrivato. Un appuntamento importante giunto alla undicesima edizione sul quale scommettono Azienda Speciale “Riviere di Liguria”, Camera di Commercio e Comune di Pieve di Teco in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco Alpi Liguri. Expo Valle Arroscia propone per tre giorni stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica, animazione.

Le interviste

"Si taglia il nastro dell'undicesima edizione, una crescita esponenziale che ha coinvolto questo splendido territorio che ha dato una risposta corale anche su questa partita del parco eolico. Abbiamo cultura, attrazioni, enogastronomia, con prodotti tutti dell'Alta Valle Arroscia, con oltre cinquanta espositori", commenta il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.

"Una manifestazione cresciuta negli anni, la Expo più ben riuscita che coinvolge undici Comuni -sottolinea il presidente facente funzioni di Regione Liguria Alessandro Piana- Come Regione Liguria non possiamo che partecipare attivamente perché crediamo moltissimo in queste manifestazioni che sono riusciti a consolidarsi e diventare appuntamenti che attirano non solo i residenti, ma anche i turisti".

Aggiunge l'assessore regionale Marco Scajola: "Eventi che valorizzano il turismo e il paesaggio che si uniscono a interventi concreti. L'entroterra è prezioso, ma per farlo vivere lo dobbiamo curare e valorizzare e in questi anni abbiamo investito più dell'80 per cento dei fondi regionali e del fondo strategico per l'entroterra e in particolare per quello imperiese".

Expo rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospitano stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità.

Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e, naturalmente, Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la pota dell’Arroscia.

Nei tre giorni di Expo spazio ai grandi chef - protagonisti degli show cooking - a convegni, mostre, presentazione di libri, corsi di assaggio, visite in aziende. Torna l’apprezzata iniziativa “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata. Spazio anche allo streetfood nell’Isola dei Sapori di piazza Brunengo.

Dopo il successo della passata stagione viene proposto nuovamente il Focus sul vino Ormeasco a cura dei sommelier Fisar e Ais.

Tornano anche le iniziative del Parco delle Alpi liguri con le escursioni alla scoperta dei sentieri della Valle e le visite al centro storico di Pieve di Teco: importante impulso per la valorizzazione del mondo legato all’outdoor settore in costante aumento, risorsa fondamentale per promuovere il turismo nel comprensorio dell’Arroscia.

Ad arricchire l’undicesima edizione di Expo: la mostra “Onde Barocche capolavori diocesani tra 1600 e 1750” presso la Chiesa Madonna della Ripa (sede del Museo Diocesano dell’Alta Valle Arroscia) via Eula a Pieve di Teco e sli spettacoli teatrali al “Salvini”, gioiello dell’architettura del XIX Secolo. In programma anche visite a Palazzo Manfredi, al Convento dei Frati Cappuccini, alla “Madonna dei Fanghi” e agli Oratori di San Giovanni e dell’Immacolata Concezione.

Anche quest’anno non mancherà l’intrattenimento con la musica dal vico del Trio MrMustache, la band Esapop e il gruppo “D!Sparsi e le Flying Girls. Per i più piccini divertimento assicurato con l’animazione curata dal Teatro dei Mille Colori: il maestoso ulivo itinerante sui trampoli, spettacolo di magia, bolle di sapone giganti. Altre novità: l’esibizione di ginnastica ritmica con le atlete del gruppo agonistico Il Cerchio d’Oro di Imperia e una dimostrazione dei giovani atleti della Bocciofila Pro Loco Leverone.

Ricchissimo il calendario degli appuntamenti e le possibilità di iscriversi a visite ed escursioni.

Per i dettagli consultare le pagine social dedicate alla manifestazione.