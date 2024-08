Elezioni regionali, da Roma stallo sull’investitura di Ilaria Cavo: al vertice del centrodestra torna in auge il nome di Rixi

Le elezioni regionali liguri hanno fatto parte questo pomeriggio del ricco menu del primo vertice di governo post pausa estiva. Al tavolo di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini si è discusso anche di date e nomi, proprio nelle ore che dovrebbero portare all’annuncio dei candidati alla presidenza sia per il centrodestra, sia per il centrosinistra. Presente, per l’occasione, anche Maurizio Lupi, capo politico di ‘Noi Moderati’, partito della deputata Ilaria Cavo, da molti indicati come possibile candidata in Liguria.

Tra i temi, oltre all’ipotesi election-day, anche lo stesso nome di Cavo che ora, stando alle indiscrezioni, sarebbe insidiato dal ritorno in auge di Edoardo Rixi. Il vice ministro ai Trasporti era indicato come papabile candidato diverse settimane fa, quando ancora Giovanni Toti era in carica. Poi lui stesso si è defilato ma ora sembra che la Lega sia tornata ad alzare la voce e non è un segreto che il nome di Ilaria Cavo non sia particolarmente gradito all’interno del ‘Carroccio’.

Una dinamica che riporta tutto indietro di diversi giorni, quando ancora era possibile la candidatura del vice sindaco di Genova, Pietro Piciocchi, lui sì gradito in casa Lega.