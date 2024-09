Federica Manzon è la vincitrice della 30ª edizione del Premio letterario nazionale “Alassio 100 libri – Un Autore per l’Europa”

Delicata nel dipingere la protagonista del suo libro ma anche nel salire sul palco a ritirare il premio emozionatissima. Federica Manzon è il 30esimo autore italiano ad aggiudicarsi la vittoria del Premio letterario nazionale “Alassio 100 libri – Un Autore per l’Europa”.

“Sinceramente non me l’aspettavo- dice Federica Manzon – E' stata una grande emozione sentire il mio nome pronunciato dal palco dal presidente Beccaria”.

Alle 23 del 31 agosto ad Alassio, in Piazza Partigiani, è stato proclamato il vincitore della lunga selezione partita da giugno che ha portato la giuria a selezionare i cinque finalisti: insieme a Federica Manzon c’erano Alberto Riva, Marino Magliani, Raffaella Romagnolo ed Emanuela Anechoun, intervistati sul palco dal giornalista Luca Ponzi nel corso della serata condotta da Pino Strabioli.

“Non è stato facile far emergere un titolo che celebrasse le tematiche europee perché tutti a loro modo hanno trattato situazioni esportabili oltre confine: dal viaggio alla bellezza all’inclusione alle leggi razziali - sottolinea il Prof. Gianluigi Beccaria, presidente della giuria - Tante idee ben sviluppate e spunti per le giovani generazioni”.

La serata - che si è svolta nell'ambito del Festival Ligyes con la partecipazione del sindaco di Alassio Marco Melgrati, della Presidente della Fondazione Mario Berrino, Angela Berrino, e di diverse autorità, tra cui il consigliere comunale di Genova Christian Gandolfo - ha avuto come ospite d’onore Giovanni Grasso, giornalista, scrittore e autore televisivo, nonché consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica.

Durante l'evento sono state ricordate le figure illustri del Premio, a partire da Roberto Baldassare, Giovanni Battista Bogliolo, Lorenzo Mondo ed Ernesto Ferrero.

“Un traguardo importante questa trentesima edizione del Premio – sottolinea il sindaco di Alassio Marco Melgrati - Ricordare i nomi illustri degli scrittori che hanno calcato questo palco ci ha riportato alla memoria tutto il lavoro svolto e i momenti storici che hanno segnato questi anni. Sempre emozionante premiare una firma del nostro panorama letterario”.

Ad aggiudicarsi il Toto-Premio - la nuova iniziativa grazie alla quale il pubblico dei lettori ha avuto la possibilità di pronosticare il vincitore del premio letterario, compilando un coupon presso la Biblioteca Civica di Alassio – è stata la signora Mjriam Marchese. Per lei un prezioso omaggio gentilmente offerto dalla Gioielleria Medagliani di Alassio