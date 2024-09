Elezioni regionali, anche Luca Pirondini e il Movimento 5 stelle appoggiano la candidatura di Orlando

Luca Pirondini, senatore del Movimento 5 Stelle, ha annunciato nel pomeriggio il suo appoggio e quello del partito pentastellato alla candidatura di Andrea Orlando, deputato del PD ed ex ministro del Lavoro, per guidare la Regione Liguria. “Il Movimento 5 stelle ha sempre orientato la propria azione politica nell'esclusivo interesse dei cittadini, spesso anche a discapito dei propri legittimi interessi di forza politica. Nella Liguria martoriata dal malaffare della gestione Toti lavorare nell'interesse della cittadinanza significa costruire un'alternativa programmatica per mettere da parte un'esperienza di governo che in nove anni ha affossato le aspirazioni e le ambizioni dei liguri per realizzare una pratica di gestione della res pubblica incentrata sulla tutela degli interessi di pochi a discapito degli interessi di tutti - scrive in una nota, respingendo l’ipotesi di una possibile candidatura in contrapposizione ad Andrea Orlando -. Il Movimento 5 stelle è in prima linea in questa nuova sfida e per questo ha avanzato la mia candidatura: per contribuire ad allargare una rosa di profili tra cui la coalizione potesse scegliere quello su cui convergere con il più ampio spettro di condivisione. In quest'ottica, dopo numerosi confronti sui temi comuni, la candidatura di Andrea Orlando e' risultata essere l'opzione più condivisa nella coalizione. Lo ringrazio: sia io che l'intero M5s lo sosterremo convintamente e lealmente: continueremo a lavorare nella comune direzione, giorno dopo giorno, per offrire ai liguri un governo all'altezza delle sfide che attendono la Regione”.